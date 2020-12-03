26 iPhone одновременно взломали удалённо через Wi-Fi

Чтобы осуществить такой взлом, понадобится $100. Благодаря методу можно получить полный контроль над смартфоном. Хакер продемонстрировал, как взламывает 26 айфонов с помощью одного широковещательного канала. При этом смартфонам даже не обязательно быть подключенными к сети. Злоумышленник мог украсть конфиденциальные данные с любого устройства в зоне доступа Wi-Fi. То есть преступник мог увидеть все фотографии, прочитать все переписки и т.д.

К счастью, Apple уже закрыла уязвимость CVE-2020-3843, обнаруженную хакером. Сделала это ещё в мае вместе с релизом iOS 13.5. Утверждается, что уязвимость не использовалась злоумышленниками.