Наука и технологии
Сегодня 20:09
27% людей оказались не против завести роман с роботом
Роботов пока никто не спрашивал
Исследователи из Университета Твенте провели опрос и узнали, что 27% людей не против завести роман с роботом.
Кратко о работе пишет издание «Популярная механика». Её авторы опросили 11 000 человек из разных стран. Почти четверть опрошенных либо поддерживают идею завести отношения с роботом, либо не исключает такую возможность. 72% респондентов оказались более консервативны и выступили против романтических отношений с роботами.
Больше всего готовых на эксперименты людей живёт в Нидерландах. До 53% опрошенных нидерландцев согласились бы иметь робота-партнёра. Хуже всего к этой идее отнеслись жители Греции, Польши, Франции, Испании и Бразилии.
Это не единственная тема, которой интересовались учёные. Они также выяснили, что многие люди всё ещё чувствуют себя беспокойно от присутствия роботов, похожих на людей.