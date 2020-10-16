27% людей оказались не против завести роман с роботом

Кратко о работе пишет издание «Популярная механика». Её авторы опросили 11 000 человек из разных стран. Почти четверть опрошенных либо поддерживают идею завести отношения с роботом, либо не исключает такую возможность. 72% респондентов оказались более консервативны и выступили против романтических отношений с роботами.

Больше всего готовых на эксперименты людей живёт в Нидерландах. До 53% опрошенных нидерландцев согласились бы иметь робота-партнёра. Хуже всего к этой идее отнеслись жители Греции, Польши, Франции, Испании и Бразилии.

Это не единственная тема, которой интересовались учёные. Они также выяснили, что многие люди всё ещё чувствуют себя беспокойно от присутствия роботов, похожих на людей.