275-летний эксперимент раскрыл привередливость коз и коров

Результаты показали, что козы съели 85% растений, что делает их наименее избирательными, в то время как коровы съели 66%. Свиньи были самыми разборчивыми, потребляя всего 32% видов.

Удивительно, но ни одно из животных не отличалось «умением» избегать ядовитых растений, хотя коровы и лошади продемонстрировали какую-никакую «осведомленность». Полученные результаты подчеркивают ценность обширной документации Линнея, которая позволила современным ученым вновь обратиться к этим ранним исследованиям и проанализировать их, пишут исследователи из Уппсалы.