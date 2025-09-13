280 лет исполнилось первому официальному географическому атласу России

Опубликовано 13 сентября 2025, 20:001 мин.
280 лет исполнилось первому официальному географическому атласу РоссииЮбилей
13 сентября 1745 года вышел первый официальный географический «Атлас Российский», изданный Академией наук. Он стал важным этапом в развитии отечественной картографии. Атлас включал 19 карт и охватывал всю территорию Российской империи, объединяя разрозненные региональные данные в единое географическое целое. Работа над ним велась по указу Петра I и заняла 20 лет.
Президент Русского географического общества Сергей Шойгу при переиздании атласа в 2021 году отмечал: «Впервые огромная территория России, занимавшая 1/8 часть поверхности суши, изображена на картах, составленных на основе инструментальных съемок». Атлас был переведен на немецкий, французский и латинский языки и использовался для науки, управления, образования и культуры.
Сегодня традиция объединения географических данных продолжается с помощью цифровых карт, электронных атласов и геоинформационных систем. Современные проекты включают, например, выявление участков с многолетней мерзлотой. Эти данные важны для минимизации экологических рисков при добыче полезных ископаемых, транспортировке и повышении эффективности пожарной охраны лесов.