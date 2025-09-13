280 лет исполнилось первому официальному географическому атласу России

Юбилей

13 сентября 1745 года вышел первый официальный географический «Атлас Российский», изданный Академией наук. Он стал важным этапом в развитии отечественной картографии. Атлас включал 19 карт и охватывал всю территорию Российской империи, объединяя разрозненные региональные данные в единое географическое целое. Работа над ним велась по указу Петра I и заняла 20 лет.