3 часа и 66 запроса: написанный с помощью ИИ роман выиграл престижную китайскую премию

3 часа и 66 запроса: написанный с помощью ИИ роман выиграл престижную китайскую премиюОн использовал его черновики
В беспрецедентном литературном повороте профессор Университета Цинхуа в Пекине Шэнь Ян привлек помощь искусственного интеллекта для создания своего научно-фантастического произведегния «Земля воспоминаний». Роман, получивший национальную премию в области научной фантастики, был создан с помощью ИИ на основе черновика из 43 000 символов всего за три часа с помощью 66 запросов со стороны Яна.
Сюжет погружает в метавселенную, в которой существует запретное царство под названием «Земля воспоминаний», созданное гуманоидными роботами и искусственным интеллектом. Главный герой, Ли Сяо, исследователь метавселенной, отправляется на поиски утраченных воспоминаний в этой таинственной области.
Созданное ИИ творение победило на молодежном конкурсе научно-популярной фантастики в Цзянсу, получив второй приз среди 17 других рассказов. Уникальный эксперимент по созданию ИИ вызвал дискуссии о будущем литературы, эксперты признали, что ИИ представляет потенциальную угрозу для традиционных стилей письма.
Роман стал первым произведением, созданным искусственным интеллектом и получившим литературную премию. Ян планирует поделиться подробным процессом создания романа, прокладывая путь для начинающих писателей, заинтересованных в объединении творчества с инновациями ИИ.