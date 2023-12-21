3 часа и 66 запроса: написанный с помощью ИИ роман выиграл престижную китайскую премию

Сюжет погружает в метавселенную, в которой существует запретное царство под названием «Земля воспоминаний», созданное гуманоидными роботами и искусственным интеллектом. Главный герой, Ли Сяо, исследователь метавселенной, отправляется на поиски утраченных воспоминаний в этой таинственной области.

Созданное ИИ творение победило на молодежном конкурсе научно-популярной фантастики в Цзянсу, получив второй приз среди 17 других рассказов. Уникальный эксперимент по созданию ИИ вызвал дискуссии о будущем литературы, эксперты признали, что ИИ представляет потенциальную угрозу для традиционных стилей письма.

Роман стал первым произведением, созданным искусственным интеллектом и получившим литературную премию. Ян планирует поделиться подробным процессом создания романа, прокладывая путь для начинающих писателей, заинтересованных в объединении творчества с инновациями ИИ.