3 июля стал самым жарким днем за всю историю наблюдений

В различных частях мира наблюдалась сильная жара: на юге США, в Китае и Северной Африке температура воздуха превысила 35 градусов, а в некоторых районах даже достигла 50C. Даже в Антарктиде, в разгар зимы, наблюдались аномально высокие температуры.

Ученые предупреждают, что этот тревожный рубеж - не повод для празднования, а, скорее, грозное предупреждение как для жизни людей, так и для экосистем. Считается, что рекордные температуры вызваны, в том числе, изменением климата.

Эксперты опасаются, что это только начало, поскольку выбросы и парниковые газы продолжают расти.