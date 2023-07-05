3 июля стал самым жарким днем за всю историю наблюдений

3 июля стал самым жарким днем за всю историю наблюденийНо не в Москве
По данным Национального центра прогнозирования состояния окружающей среды США, 3 июля стал самым жарким днем в мире за всю историю наблюдений. Средняя глобальная температура поднялась до 17,01 градуса по Цельсию, превысив предыдущий рекорд, установленный в августе 2016 года.
В различных частях мира наблюдалась сильная жара: на юге США, в Китае и Северной Африке температура воздуха превысила 35 градусов, а в некоторых районах даже достигла 50C. Даже в Антарктиде, в разгар зимы, наблюдались аномально высокие температуры.
Ученые предупреждают, что этот тревожный рубеж - не повод для празднования, а, скорее, грозное предупреждение как для жизни людей, так и для экосистем. Считается, что рекордные температуры вызваны, в том числе, изменением климата.
Эксперты опасаются, что это только начало, поскольку выбросы и парниковые газы продолжают расти.