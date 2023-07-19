3-нм процессор Samsung обнаружился в криптомайнере

Специфика ASIC Whatsminer M56S++ малоизвестна, но майнинговая машина на ее основе имеет хэшрейт 240-256 Тх/с и энергоэффективность 22J/T.

Samsung в SF3E обещала снизить энергопотребление на 45% при сохранении сложности и частоты или повысить производительность на 23% при аналогичном количестве транзисторов и тактовых частотах по сравнению с их технологией второго поколения 5-нм класса.

Хотя пока неясно, будет ли SF3E использоваться не только для майнинга криптовалют, в настоящее время Samsung уже год серийно производит чипы по 3-нм техпроцессу 1-го поколения, пишет Tom’s Hardware.