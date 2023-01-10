3-в-1: Apple создаст чип, объединяющий сотовую связь, Wi-Fi и Bluetooth

Компания также разрабатывает собственный чип, который заменит решения Wi-Fi и Bluetooth от Broadcom, которые она использует в настоящее время. Разработку планируется начать использовать в устройствах в 2025 году.

Bloomberg также поделился новой информацией об усилиях Apple по разработке собственных модемов для замены продуктов Qualcomm. Apple намерена использовать собственные модемы уже «к концу 2024 или началу 2025 года».