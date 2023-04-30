30-летие Red Hat: как конкурент Microsoft вырос из стартапа в квартире

Сооснователь Red Hat, Боб Янг, вспоминает о первом большом прорыве компании, когда в 1998 году она получила награду InfoWorld «ОС года». Это было в то время, когда Windows доминировала на рынке, контролируя 85% рынка. Янг был поражен тем, что их компания, в которой работало всего 50 человек, смогла победить одну из крупнейших технологических компаний в мире в таком важном продукте.

Янг объяснил успех Red Hat красотой программного обеспечения с открытым исходным кодом. Он подчеркнул, что их инженерная команда была на порядок лучше, чем инженерная команда Microsoft по Windows, насчитывающая, для сравнения, 10 000 инженеров. Его не волнует, сколько людей работает в Microsoft и насколько они умны; ключом к успеху Red Hat стал подход с открытым исходным кодом.

Компания Red Hat была основана в 1993 году, а ее первые сотрудники работали в квартире в Дареме. В конце концов, их выгнал хозяин квартиры. Однако это не остановило рост компании. Вскоре Red Hat установила партнерские отношения с Netscape, Intel, Hewlett-Packard, Compaq, Dell и IBM. Когда в 1999 году компания Red Hat вышла на биржу, ее акции стали восьмыми по величине в истории Уолл-стрит, их стоимость за несколько дней выросла до более чем 7 млрд долларов, а первые сотрудники в одночасье стали миллионерами.

К середине 2000-х годов Red Hat была крупнейшим в мире поставщиком Linux и обслуживала более 90% компаний из списка Fortune 500. Даже Microsoft начала интегрировать открытый исходный код в свою основную деятельность.

Успех Red Hat можно объяснить ее способностью нарушить традиционный рынок программного обеспечения альтернативами с открытым исходным кодом.