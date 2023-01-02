-30% скидка на оплату госпошлин через Госуслуги отменена

Это подтвердили в Минфине РФ. В начале октября 2022 года ведомство объявило о том, что предложений о продлении скидки не поступало. «Министерство финансов Российской Федерации не выходило с предложением об отказе от 30% скидки на оплату пошлин через "Госуслуги". Скидка изначально планировалась как временная мера — до 1 января 2023 года», — сообщили в Минфине.

Стоит отметить, что у российских автомобилистов сохранилась возможность уплачивать автомобильные штрафы со скидкой 50%.