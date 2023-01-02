-30% скидка на оплату госпошлин через Госуслуги отменена

11:44, 02 января 2023
1 мин.
-30% скидка на оплату госпошлин через Госуслуги отмененаТеперь загран стоит 5000 рублей
С 2017 года действовала скидка в 30% при оплате госпошлин через Госуслуги. Например, вместо 5000 рублей за загранпаспорт нового образца можно было заплатить 3500 рублей. С 1 января 2023 года же скидку отменили.
Фото: РБК
Это подтвердили в Минфине РФ. В начале октября 2022 года ведомство объявило о том, что предложений о продлении скидки не поступало. «Министерство финансов Российской Федерации не выходило с предложением об отказе от 30% скидки на оплату пошлин через "Госуслуги". Скидка изначально планировалась как временная мера — до 1 января 2023 года», — сообщили в Минфине.
Стоит отметить, что у российских автомобилистов сохранилась возможность уплачивать автомобильные штрафы со скидкой 50%.