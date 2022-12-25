300 000 лет: найдена самая древняя "шуба"

На костях видны следы от порезов в областях, где мяса для разделки было мало. Вместо этого исследователи объясняют следы тщательным снятием шкуры, что является одним из немногих подобных примеров в нижнем палеолите: только в Боксгрове (Великобритания) и Бильзингслебене (Германия) были найдены кости медведей, с которых также снимали шкуру.

Предыдущие исследования в Шёнингене выявили множество деревяннях охотничьих орудий, а также множество костей млекопитающих. Это дало четкие указания на использование крупных животных для добычи мяса и костного мозга, а также костей для изготовления орудий, а теперь, возможно, и шкур.

"Животные использовались не только в пищу, но их шкуры также были необходимы для выживания в холодное время года. Использование медвежьих шкур, вероятно, является ключевой адаптацией ранних людей к климату севера", - говорит Николас Конард, руководитель исследовательского проекта в Шёнингене.