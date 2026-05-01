35 дней: Honor похвалилась временем работы часов Watch 6 Plus

Опубликовано 01 мая 2026, 09:301 мин.
35 дней: Honor похвалилась временем работы часов Watch 6 PlusБез зарядки
Honor скоро представит новые умные часы Watch 6 Plus. Перед анонсом она показала тизер устройства и рассказала о некоторых его возможностях.
Внешне часы не сильно отличаются от предыдущей модели Watch 5 Ultra. Однако есть и улучшения — увеличенное время работы. По словам Honor, устройство сможет работать до 35 дней без подзарядки. Помимо этого, часы получат функции для отслеживания состояния сердца. Также появится специальный режим для игры в бадминтон.
Пока неизвестно, чем именно модель с приставкой «Plus» будет отличаться от других устройств линейки.
Официальная презентация состоится уже в ближайшее время.