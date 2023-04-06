360-градусное "суперзрение": в чем особенность новейших шлемов для пилотов американских вертолетов

360-градусное "суперзрение": в чем особенность новейших шлемов для пилотов американских вертолетовЦена пока не названа
Компания Elbit America представила новые шлемы X-Sight Helmet Display (HMD) для пилотов вертолетов. HMD позволяет пилотам сосредоточиться на выполнении задания, а не на дисплее в кабине, и включает в себя визор, который обеспечивает 360-градусное “суперзрение”.
Фото: Elbit America
Устройство работает, используя данные, поступающие из внешних источников с высокой скоростью для уменьшения задержки. Визор позволяет пилотам видеть сквозь темноту, туман, дождь, снег и песок с наложением данных для большей реалистичности.
Система может идентифицировать дружественные и вражеские позиции. X-Sight совместима с боевым вертолетом AH-64E Apache и платформами Future Vertical Lift армии США.
Elbit хочет также объединить данные от LiDAR, радара и других датчиков на борту полезной нагрузки вертолета, чтобы предоставить пилоту как можно больше информации, снизив при этом его рабочую нагрузку.