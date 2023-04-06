360-градусное "суперзрение": в чем особенность новейших шлемов для пилотов американских вертолетов

Устройство работает, используя данные, поступающие из внешних источников с высокой скоростью для уменьшения задержки. Визор позволяет пилотам видеть сквозь темноту, туман, дождь, снег и песок с наложением данных для большей реалистичности.

Система может идентифицировать дружественные и вражеские позиции. X-Sight совместима с боевым вертолетом AH-64E Apache и платформами Future Vertical Lift армии США.

Elbit хочет также объединить данные от LiDAR, радара и других датчиков на борту полезной нагрузки вертолета, чтобы предоставить пилоту как можно больше информации, снизив при этом его рабочую нагрузку.