39-летняя Бритни Спирс впервые в жизни смогла купить iPad

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39-летняя Бритни Спирс впервые в жизни смогла купить iPadЭто день стал для неё признаком нового этапа в жизни
Певица Бритни Спирс рассказала, что купила первый в жизни планшет Apple iPad. До этого она ходила только с «маленькими телефонами». Недавно жизнь Бритни начала меняться — после того как она сама смогла выбрать себе адвоката по делу об опекунстве отца.
Что интересно, у детей Бритни уже были айпэды. Однако сама певица смогла приобрести такой лишь в 39-летнем возрасте.
«Я чувствую, что моя жизнь меняется, и я так взволнована», — поделилась певица.
В конце видео Бритни станцевала в розовых туфлях. Она пояснила, что повторила сцену из фильма «Девичник в Вегасе» (Bridesmaids, 2011).
Новый адвокат певицы потребовал отстранить её отца от опекунства. Прежний правозащитник, нанятый отцом, 13 лет не рассказывал Бритни о такой возможности.