39-летняя Бритни Спирс впервые в жизни смогла купить iPad

Что интересно, у детей Бритни уже были айпэды. Однако сама певица смогла приобрести такой лишь в 39-летнем возрасте.

«Я чувствую, что моя жизнь меняется, и я так взволнована», — поделилась певица.

В конце видео Бритни станцевала в розовых туфлях. Она пояснила, что повторила сцену из фильма «Девичник в Вегасе» (Bridesmaids, 2011).

Новый адвокат певицы потребовал отстранить её отца от опекунства. Прежний правозащитник, нанятый отцом, 13 лет не рассказывал Бритни о такой возможности.