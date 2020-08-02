3D-принтеры научились сжигать удалённо

Поддельные прошивки позволяют повысить температуру в 3D-принтере до такой степени, что это вызовет возгорание. Как рассказали специалисты, специально созданные обновления — способ обойти функции безопасности в прошивке принтеров китайской компании Flashforge.

Сначала для взлома прошивки используется инструмент АНБ Ghidra. Для успешной кибератаки нужно, чтобы хакер был подключён к той же сети, что и принтер. Вообще-то в программном обеспечении устройства есть код, не позволяющий повышать температуру печатающий головки принтера выше 261 градуса по Цельсию. Но злоумышленники могут с помощью Ghidra могут обойти данное ограничение.