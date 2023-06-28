4 добровольца заперли себя в симуляторе Марса: они проведут там год

Среда обитания CHAPEA, расположенная в Космическом центре NASA стала их домом на 378 дней, там они будут испытывать «трудности жизни и работы в марсианских условиях».

Оборудованная кухней, отдельными спальнями, ванными комнатами и зонами отдыха, среда обитания воспроизведет ограниченность ресурсов, сбои оборудования и задержки связи, с которыми астронавты столкнутся на Марсе.

Команда добровольцев будет участвовать в различных научных мероприятиях, в том числе выращивание урожая.

NASA хочет в будущем отправить людей на Марс и создать на планете базу, поэтому подготовка и тестирование жизненно важны для успешного осуществления миссий.