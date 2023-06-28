4 добровольца заперли себя в симуляторе Марса: они проведут там год

4 добровольца заперли себя в симуляторе Марса: они проведут там годВсе ради науки
Четверо исследователей отправились на годичную миссию в имитированную марсианскую среду обитания, чтобы помочь NASA в подготовке к будущим полетам на Красную планету.
Среда обитания CHAPEA, расположенная в Космическом центре NASA стала их домом на 378 дней, там они будут испытывать «трудности жизни и работы в марсианских условиях».
Оборудованная кухней, отдельными спальнями, ванными комнатами и зонами отдыха, среда обитания воспроизведет ограниченность ресурсов, сбои оборудования и задержки связи, с которыми астронавты столкнутся на Марсе.
Команда добровольцев будет участвовать в различных научных мероприятиях, в том числе выращивание урожая.
NASA хочет в будущем отправить людей на Марс и создать на планете базу, поэтому подготовка и тестирование жизненно важны для успешного осуществления миссий.