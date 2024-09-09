4 года подождите: Илон Маск пересмотрел сроки полета людей на Марс

Опубликовано 09 сентября 2024, 12:001 мин.
4 года подождите: Илон Маск пересмотрел сроки полета людей на МарсКосмические амбиции
Стоящий за компанией SpaceX Илон Маск наметил амбициозные сроки первых шагов человечества на Марсе. Так, в недавнем сообщении на сайте X (бывший Twitter) Маск рассказал, что SpaceX планирует запустить свой первый беспилотный космический корабль на Марс в течение следующих двух лет. И это лишь начало.
Если эти миссии окажутся успешными, то еще через два года можно будет приступить к полетам с экипажем. Раньше глава SpaceX заявлял о 7- или даже 9-летнем сроке. По замыслу Маска, после этих первых полетов частота полетов будет расти в геометрической прогрессии, а цель — создать на Марсе самодостаточный город примерно через 20 лет.
Помимо Марса, Маск также уделяет внимание исследованию Луны. Он ожидает, что звездолет SpaceX начнет доставлять людей и грузы на Луну к концу этого десятилетия.