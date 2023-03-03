4 научных способа приготовить пасту без вреда для здоровья

Авторы новой научной работы хотели изучить, как поваренная соль взаимодействует с питьевой водой, обработанной хлорамином. Им вода обрабатывается в большинстве стран. Данное дезинфицирующее средство позволяет устранить смертельных микробов. Однако у него есть и минусы.

Предыдущие исследования показали, что при смешивании хлорированной воды и поваренной соли могут образовываться опасные вещества. В новом эксперименте команда сварила макароны-рожки в водопроводной воде, содержащей хлорамин и соль. После моделирования различных сценариев приготовления исследователи измерили количество шести йодированных тригалометанов, потенциально токсичных соединений, в пище и оставшейся воде для пасты.

И в приготовленной пище, и в воде были обнаружены признаки присутствия всех шести йодированных тригалометанов. Однако концентрации каждого токсичного побочного продукта различались в зависимости от того, как было приготовлено блюдо.

Учёные также нашли четыре способа снизить риск загрязнения макарон побочными продуктами. Во-первых, паста должна вариться без крышки. Так из воды испарятся соединения хлора и йода. Во-вторых, следует промывать макароны. В-третьих, можно добавлять йодированную поваренную соль уже в готовое блюдо. Наконец, если вы настаиваете на том, чтобы варить макароны в подсоленной воде, выбирайте варианты соли без йода.