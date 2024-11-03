40% самолетов в штате США будут летать на отходах

Опубликовано 03 ноября 2024, 06:451 мин.
40% самолетов в штате США будут летать на отходахБиотопливо к 2035 году
Калифорния подписала соглашение с крупнейшими авиакомпаниями для повышения использования «устойчивого авиационного топлива» (УАТ). Калифорнийская совет по ресурсам воздуха (CARB) и Ассоциация авиакомпаний Америки (A4A), представляющая несколько крупных авиакомпаний, включая Delta, American Airlines и United, обязались использовать 200 миллионов галлонов УАТ к 2035 году.
Эта цель, по прогнозам, удовлетворит около 40% спроса на авиаперевозки в штате на тот момент, что представляет собой десятикратное увеличение по сравнению с текущим уровнем использования.
Устойчивое авиационное топливо — это низкоуглеродная альтернатива традиционным видам топлива, получаемая из сторонних источников, таких как масла и другие отходы. Чтобы достичь этой цели, CARB и A4A, среди прочего, будут сотрудничать для разработки необходимых политик, способствующих инвестициям и упрощению разрешительных процессов для производства УАТ.