40% вооружений: военный эксперт рассказал, какого оружия США могут лишить Украину

40% вооружений: военный эксперт рассказал, какого оружия США могут лишить УкраинуПосле известной перепалки
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Автор отмечает, что провал переговоров по редкоземельным металлам может привести к тому, что Украина лишится поставок оружия из США. Но, по словам Воронова, до конца неясно, будут ли США и дальше поставлять оружие Украине, пока определённости нет.
Пока не понятно, будут ли США дальше поставлять оружие Украине после всем известного диалога в Овальном кабинете — есть высокая вероятность, что нет. Отношения Зеленского с Дональдом Трампом становятся немногим лучше, чем… с Владимиром Путиным, и на этом фоне заинтересованные в продолжении конфликта силы напряглись — «где ж мы столоваться будем?».
Несмотря на экономические трудности, с которыми сталкивается большинство европейских стран, на 6 марта запланирован экстренный саммит ЕС, на котором будут искать способы продолжения поставок оружия и боеприпасов Украине. Однако источник финансирования, исчисляемый десятками миллиардов долларов, остаётся неопределённым. Кроме того, получение оружия само по себе будет непростой задачей, особенно если США введут запреты, поскольку большинство оружия, компонентов и боеприпасов имеют американское происхождение или производятся в Европе по лицензии. Разумеется, для их передачи Украине потребуется согласие Штатов.
Эксперт объяснил, какие сегменты боевого оснащения ВСУ могут пострадать в ближайшее время, и осуществима ли замена.
По его словам, среди вооружений, поставляемых США, принципиальное значение, конечно, имеет ПВО.
На вооружении украинских военных состоит:
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MIM-104 Patriot — зенитно-ракетный комплекс, который сопоставим с системами С-300 / С-400 по дальности, высоте и поражающей способности.
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PAC-3 — модификации «Пэтриотов», которые в основном использует Украина, в которых используются зенитные управляемые ракеты меньшего размера, рассчитанные на меньшую дальность и высоту полёта (ЗУР с 255 мм калибр, вместо 410 мм).
Эти ракеты рассчитаны на прямые попадания и фугасное поражение. Система Patriot оснащена активной радиолокационной системой самонаведения и может поражать объекты на высоте до 24 000 метров и на дальности до 80 км. Эта система играет важнейшую роль в защите украинской военной инфраструктуры, обеспечивая высокий уровень успешного противодействия российским оперативно-тактическим ракетам и различным типам беспилотников. Несмотря на общую эффективность, точное количество пусковых установок Patriot, находящихся в распоряжении украинской армии, не определено, поскольку некоторые из них были отправлены в Нидерланды, а две единицы впоследствии были потеряны.
К прочим ПВО относятся:
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норвежско-американские ЗРК NASAMS;
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немецкие IRIS-T и F-16, которыми оснащена как войсковая, так и тыловая инфраструктура.
Эти системы и истребители выполняют задачи противовоздушной обороны в качестве мобильного ПВО.
Эти системы используют одну и ту же ракету:
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AIM-120 AMRAAM с дальностью полёта до 40 км в ранних версиях и до 180 км в более поздних;
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Ракеты в ЗРК NASAMS достигают потолка до 21 000 метров.
Известно, что Украина приобрела:
- 17 пусковых модификаций NASAMS II, в основном с использованием ракет AIM-120A и B, которые получены с хранения и относительно недорогие.
Последние модификации имеют более высокую стоимость — около миллиона долларов. Также автор отмечает, что ВСУ располагают смешанным вооружением советского и натовского образца, что создаёт проблемы с материально-техническим обеспечением для их тыловых служб.
США поставляют значительное количество боеприпасов, включая:
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155-мм снаряды, в том числе корректируемые Excalibur;
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ракеты для РСЗО HIMARS и аналогичных систем;
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противотанковые управляемые ракеты Javelin и авиабомбы.
Особое значение имеют противорадиолокационные ракеты HARM, которые необходимы для проведения эффективных операций ПВО и радиоэлектронной борьбы. Хотя ракеты французского производства потенциально могут заменить ракеты HARM, существуют опасения относительно совместимости с самолётами F-16 и наличия французских запасов. Эти поставки сыграли решающую роль в успехе ВСУ в 2022 году, позволив им обеспечить высококачественную огневую поддержку, противотанковую оборону и точные удары, несмотря на значительные потери и износ техники.
При этом США, согласно официальной информации, закрывают 40% потребностей Украины в оружии, а сами украинцы — порядка 30-35%. И потеря американских поставок грозит ВСУ ослаблением в вооружениях почти вполовину.