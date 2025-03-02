40% вооружений: военный эксперт рассказал, какого оружия США могут лишить Украину

Несмотря на экономические трудности, с которыми сталкивается большинство европейских стран, на 6 марта запланирован экстренный саммит ЕС, на котором будут искать способы продолжения поставок оружия и боеприпасов Украине. Однако источник финансирования, исчисляемый десятками миллиардов долларов, остаётся неопределённым. Кроме того, получение оружия само по себе будет непростой задачей, особенно если США введут запреты, поскольку большинство оружия, компонентов и боеприпасов имеют американское происхождение или производятся в Европе по лицензии. Разумеется, для их передачи Украине потребуется согласие Штатов.

Эксперт объяснил, какие сегменты боевого оснащения ВСУ могут пострадать в ближайшее время, и осуществима ли замена.

По его словам, среди вооружений, поставляемых США, принципиальное значение, конечно, имеет ПВО.

На вооружении украинских военных состоит:

MIM-104 Patriot — зенитно-ракетный комплекс, который сопоставим с системами С-300 / С-400 по дальности, высоте и поражающей способности.

PAC-3 — модификации «Пэтриотов», которые в основном использует Украина, в которых используются зенитные управляемые ракеты меньшего размера, рассчитанные на меньшую дальность и высоту полёта (ЗУР с 255 мм калибр, вместо 410 мм).

Эти ракеты рассчитаны на прямые попадания и фугасное поражение. Система Patriot оснащена активной радиолокационной системой самонаведения и может поражать объекты на высоте до 24 000 метров и на дальности до 80 км. Эта система играет важнейшую роль в защите украинской военной инфраструктуры, обеспечивая высокий уровень успешного противодействия российским оперативно-тактическим ракетам и различным типам беспилотников. Несмотря на общую эффективность, точное количество пусковых установок Patriot, находящихся в распоряжении украинской армии, не определено, поскольку некоторые из них были отправлены в Нидерланды, а две единицы впоследствии были потеряны.

К прочим ПВО относятся:

норвежско-американские ЗРК NASAMS ;

немецкие IRIS-T и F-16, которыми оснащена как войсковая, так и тыловая инфраструктура.

Эти системы и истребители выполняют задачи противовоздушной обороны в качестве мобильного ПВО.

Эти системы используют одну и ту же ракету:

AIM-120 AMRAAM с дальностью полёта до 40 км в ранних версиях и до 180 км в более поздних;

Ракеты в ЗРК NASAMS достигают потолка до 21 000 метров.

Известно, что Украина приобрела:

17 пусковых модификаций NASAMS II, в основном с использованием ракет AIM-120A и B, которые получены с хранения и относительно недорогие.

Последние модификации имеют более высокую стоимость — около миллиона долларов. Также автор отмечает, что ВСУ располагают смешанным вооружением советского и натовского образца, что создаёт проблемы с материально-техническим обеспечением для их тыловых служб.

США поставляют значительное количество боеприпасов, включая:

155-мм снаряды , в том числе корректируемые Excalibur;

ракеты для РСЗО HIMARS и аналогичных систем;

противотанковые управляемые ракеты Javelin и авиабомбы.

Особое значение имеют противорадиолокационные ракеты HARM, которые необходимы для проведения эффективных операций ПВО и радиоэлектронной борьбы. Хотя ракеты французского производства потенциально могут заменить ракеты HARM, существуют опасения относительно совместимости с самолётами F-16 и наличия французских запасов. Эти поставки сыграли решающую роль в успехе ВСУ в 2022 году, позволив им обеспечить высококачественную огневую поддержку, противотанковую оборону и точные удары, несмотря на значительные потери и износ техники.