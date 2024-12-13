40% всей еды в мире всё ещё просто выбрасывается

Низкая стоимость продуктов питания усугубляет эту беспечность. Средняя (в данном случае американская) семьи тратят на еду всего 11% своего дохода, в то время как в 1960 году этот показатель составлял 20%. При этом продукты питания преодолевают большие расстояния — иногда более 4 тысяч км, — сжигая по пути топливо.

Эти отходы не просто неэффективны, они подрывают успехи, достигнутые в области энергосберегающих технологий, считает автор статьи. Здания, транспортные средства и промышленность стремятся к более эффективному использованию энергии, но пищевая система «сводит на нет» достигнутый прогресс.

В 2025 году ситуация с пищевыми отходами не улучшится. Миллиарды будут потрачены на такие энергетические «решения», как «зеленый водород» и ядерная энергетика, в то время как эта проблема будет по-прежнему игнорироваться.