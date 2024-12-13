Наука и технологии
Опубликовано 13 декабря 2024, 11:45
1 мин.

40% всей еды в мире всё ещё просто выбрасывается

Кризис пищевых отходов продолжается
Пищевые отходы остаются глобальной проблемой. Почти 20% энергии в мире используется для производства продуктов питания, но около 40% ее уходит в отходы. На всех этапах, от выращивания до потребления, происходит неэффективное производство: урожай портится на полях, продукты гниют во время транспортировки, а супермаркеты выбрасывают продукты, чтобы сохранить «идеальные» полки. Непомерно большие порции в ресторанах и снижение привычки готовить дома усугубляют ситуацию, пишет Wired.
40% всей еды в мире всё ещё просто выбрасывается
© Ferra

Низкая стоимость продуктов питания усугубляет эту беспечность. Средняя (в данном случае американская) семьи тратят на еду всего 11% своего дохода, в то время как в 1960 году этот показатель составлял 20%. При этом продукты питания преодолевают большие расстояния — иногда более 4 тысяч км, — сжигая по пути топливо.

Эти отходы не просто неэффективны, они подрывают успехи, достигнутые в области энергосберегающих технологий, считает автор статьи. Здания, транспортные средства и промышленность стремятся к более эффективному использованию энергии, но пищевая система «сводит на нет» достигнутый прогресс.

В 2025 году ситуация с пищевыми отходами не улучшится. Миллиарды будут потрачены на такие энергетические «решения», как «зеленый водород» и ядерная энергетика, в то время как эта проблема будет по-прежнему игнорироваться.

Источник:Wired
Автор:Максим Многословный
Теги:
#еда
,
#экология