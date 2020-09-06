47 лет назвали самым несчастливым возрастом

Исследователи работали с людьми из 132 разных стран. Большинство из них самым счастливым периодом в жизни назвали 18-20 лет. Неудовлетворённость жизнью у многих достигает пика в 47-48 лет, пишет издание «Известия».

Причём у жителей развитых стран кризис наступает раньше — в 47 лет. А у жителей развивающихся — в 48 лет. Отмечается, что у россиян несчастливый период начинается чаще всего в 43 года.

Учёные считают, что возрастной кризис имеет биологические причины, так как проявляется не только у людей, но и у человекообразных обезьян.