4К, безрамочный, специальный процессор: Toshiba выпустила умные телевизоры

Телевизоры серии C350NP предназначены для любителей спорта и геймеров и оснащены соответствующими режимами, а также режимом автоматической низкой задержки (ALLM), переменной частотой обновления (VRR) и улучшенным возвратным аудиоканалом (e-ARC) для повышения производительности и отзывчивости.

Качество звука поддерживается технологиями REGZA Power Audio, Dolby Audio, Dolby Atmos и DTSX. Встроенные динамики имеют выходную мощность 24 Вт, а 75-дюймовая модель оснащена более мощными динамиками 36 Вт.

Возможности подключения включают Bluetooth 5.3, двухдиапазонный Wi-Fi, а также несколько портов HDMI и USB. 4K-телевизоры Toshiba C350NP доступны по цене от 26 999 рупий (28 392 рублей) за 43-дюймовую модель и до 84 999 рупий (89 400 рублей) за 75-дюймовую модель.