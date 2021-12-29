5 лучших боевых машин для десантников

Наука и технологии
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5 лучших боевых машин для десантниковО них рассказал ведущий YouTube-канала Army Blog
В выпуске на канале Army Blog рассказали о самых эффективной технике для авиадесантников.
Ведущий в рамках обзора ответил на вопрос о том, какая авиадесантная машина может считаться лучшей. Всего в рейтинг вошли пять разновидностей техники.
- Серия советских и российских боевых машин десанта. В 1973 году военные СССР впервые десантировались БМД-1 совместно с экипажем внутри. БМД-2 была принята на вооружение в 1985 году. Затем БМД-3 стала использоваться с 1990 года. Наконец БМД-4 появилась в 2016 году. Последняя версия представляла собой уже крылатый танк со 100-миллиметровым оружием, 30-миллиметровой скоростной автоматической пушкой, пулемётом 7,62 калибра, 4 противотанковыми ракетами. Членов экипажа здесь может быть трое, а в десантном отсеке могут разместиться ещё шесть человек. Модель позволяет стрелять по противнику во время движения. При этом машины БМД-1 показали себя в боевых условиях не лучшим образом, по большей части - из-за слабого бронирования. После этого их заменили БМД-2.
- ZBD-03. Китайская модель. Принята на вооружение она была в 2003 году, в целом корпус её сделан из бронелистов. В качестве вооружения используется 25-миллиметровое оружие, которое считается копией американской модели Bushmaster, спаренный пулемёт калибра 7,62 мм, противотанковый ракетный комплекс. Могут сбрасываться на землю с самолётов.
- БТР-Д. Советский вариант бронетранспортёра. Был принят на вооружение в 1974 году. Сначала машина использовалась для транспортировки личного состава и раненых, позже стала применяться и для перевозки различного оборудования. Также спустя время техника получила множество модификаций. Из оружия здесь установлены два курсовых пулемёта калибра 7,62 мм. При этом со второй половины 80-х годов на этих машинах часто ставили 30-миллиметровым автоматическим гранатомётом АГС-17.
- Wiesel AWC. Немецкая модель. В Германии существует лишь первая воздушная десантная бригада, однако эта техника была принята на вооружение ещё в 1979 году. Считается самой лёгкой авиадесантируемой гусеничной машиной: масса - всего 2,7 т. Хотя по габаритам машина меньше маршрутной газели, она способна разгоняться до 80 км/ч. Из вооружения здесь - 20-миллиметровая нарезная автоматическая пушка или ракетный комплекс. Существует несколько разновидностей подобной техники. Корпус может защитить от стрельбы оружием калибра 7,62 мм, осколков. Также Wiesel AWC можно сбрасывать на поле боя с самолётов, выгружать с вертолётов.
- БТР-МДМ Ракушка. Российский бронетранспортёр, который предназначен для повышения мобильности десантников и их быстрой переброски в необходимую местность. Поступили на вооружение подобные машины в 2015 году. Модель позволяет перемещать войска своим ходом, десантироваться с воздуха, высаживаться с моря. Броня машины может противостоять вражескому огню, осколкам мин, снарядов. Кроме того, данная модель благодаря пневматической подвеске способна приседать и приподниматься, если необходимо. Вооружение представлено пулемётом Калашникова калибра 7,62 мм.
Источник: Army Blog