5 лучших боевых машин для десантников

Ведущий в рамках обзора ответил на вопрос о том, какая авиадесантная машина может считаться лучшей. Всего в рейтинг вошли пять разновидностей техники.

Серия советских и российских боевых машин десанта. В 1973 году военные СССР впервые десантировались БМД-1 совместно с экипажем внутри. БМД-2 была принята на вооружение в 1985 году. Затем БМД-3 стала использоваться с 1990 года. Наконец БМД-4 появилась в 2016 году. Последняя версия представляла собой уже крылатый танк со 100-миллиметровым оружием, 30-миллиметровой скоростной автоматической пушкой, пулемётом 7,62 калибра, 4 противотанковыми ракетами. Членов экипажа здесь может быть трое, а в десантном отсеке могут разместиться ещё шесть человек. Модель позволяет стрелять по противнику во время движения. При этом машины БМД-1 показали себя в боевых условиях не лучшим образом, по большей части - из-за слабого бронирования. После этого их заменили БМД-2.