5 мифов о пиве, которые никогда не были правдой

1-й миф: пиво нельзя пить перед ликёром (любым другим крепким алкоголем).

Исследование, показывает, что похмелье не становится легче в зависимости от того, в каком порядке вы пьёте алкогольные напитки (и даже если вы пьёте вообще только один вид спиртного в течение всего вечера).

2-й миф: тёмное пиво крепче светлого.

Нужно оценить содержание алкоголя в напитке, чтобы определить, действительно ли он крепче. Например, Guinness может казаться крепче из-за тёмного цвета, но содержит всего 4,2% алкоголя. Напротив, Budweiser может показаться более лёгким вариантом, но на самом деле содержит больше алкоголя — 5%.

3-й миф: из-за пива возникает пивной живот.

Одно только пиво не может заставить живот увеличиться в размерах. Всё дело в избыточном потреблении калорий, нездоровых привычек и малоподвижного образа жизни.

4-й миф: пиво всегда следует подавать ледяным.

Этот напиток на удивление устойчив и может выдерживать различные температурные переходы. Пивовары утверждают, что разные сорта пива следует подавать при разной температуре, а некоторые даже при комнатной.

5-й миф: разливное пиво вызывает более сильное похмелье.

Ответ короткий: разницы нет. Похмелье вызывает употребление алкоголя вне зависимости от его источника и вида.

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