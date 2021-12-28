5 самых крутых пулемётов для войны в ближайшие годы

По словам ведущего, следующие пять пулемётов станут самыми востребованными при начале военных действий между какими-либо странами.

SIG Sauer MG 338. Американский пулемёт, который в целом имеет неплохую эргономику. Высокие огневые характеристики обеспечиваются за счёт патронов 338 Norma Magnum. Пулемёт имеет средства уменьшения импульса отдачи. Также здесь используется ленточное питание, есть одна рукоятка затвора. Оружие имеет несколько планок, которые предназначены для установки необходимого оснащения. Сейчас военные США понемногу начинают использовать эту модель в операциях.