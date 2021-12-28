5 самых крутых пулемётов для войны в ближайшие годы

Наука и технологии
Сегодня в 20:32
2 мин.
5 самых крутых пулемётов для войны в ближайшие годыИх перечислили на YouTube-канале Army Blog
Ведущий канала Army Blog в новом выпуске назвал топ-5 самых мощных пулемётов мира.
По словам ведущего, следующие пять пулемётов станут самыми востребованными при начале военных действий между какими-либо странами.
- SIG Sauer MG 338. Американский пулемёт, который в целом имеет неплохую эргономику. Высокие огневые характеристики обеспечиваются за счёт патронов 338 Norma Magnum. Пулемёт имеет средства уменьшения импульса отдачи. Также здесь используется ленточное питание, есть одна рукоятка затвора. Оружие имеет несколько планок, которые предназначены для установки необходимого оснащения. Сейчас военные США понемногу начинают использовать эту модель в операциях.
- РПЛ-20. Новейший российский ручной пулемёт под патрон калибра 5,45 мм. Впервые был представлен в 2020 году. В качестве особенности ведущий выделяет ленточную подачу патронов. Кроме того, модель может иметь сменные стволы различной длины. Соответственно, оружие можно использовать как в ближнем бою, так и в дальнем. В будущем это оружие может дополнить пулемёты калибра 7,62 мм. Сейчас работа над оружием всё ещё ведётся, сроки завершения испытаний тоже ещё неизвестны.
- LWMMG (Lightweight Medium Machine Gun). Американский пулемёт, который был впервые представлен в 2012 году. Создавался он на основе принятой в США концепции превосходства возможностей. В результате была создана модель оружия, которая была бы могла применяться как с техники, так и в пешем порядке. Этот патрон 338 Norma Magnum позволил увеличить в два раза эффективную дальность стрельбы, уменьшил время полёта пули, обеспечил повышение поражающего воздействия боеприпаса. Уже четыре экземпляра оружия успешно прошли испытания. Сейчас компания General Dynamics время от времени демонстрирует улучшенные варианты пулемёта.
- LSAT (Lightweight Small Arms Technologies). Американское оружие. Первые его образцы начали проходить испытания в 2011 году. Основными для оружия являются патроны калибра 5,56 мм, которые изготавливаются в двух вариантах. Сейчас пулемёт всё ещё дорабатывается.
- РПК-16. Это российская модель, которая начала тестироваться в 2016 году. Она создавалась в качестве замены зарубежных аналогов калибра 5,56 мм. Также этот пулемёт основан на АК-12. При этом в отличие от автомата он предназначен для большей плотности автоматического огня и большей эффективности дальности стрельбы. Специально для данной модели был изготовлен магазин в 96 патронов. Из главных особенностей - быстросменные стволы (их можно менять за две минуты даже при неполной разборке пулемёта), усовершенствованная эргономика. Можно добавлять к оружию также глушитель.
Источник: Army Blog