5 самых популярных соцсетей и мессенджеров в России

В отчёте сказано, что в России насчитывается около 129 млн активных интернет-пользователей, то есть 89% от всего населения.

В топ-5 самых популярных сервисов вошли WhatsApp (80% пользователей в возрасте 16-64 лет), VK (76,4%), Instagram (63,7%), Telegram (50,8%) и TikTok (46,6%). Также из отчёта следует, что Яндексом люди пользуется больше, чем Google. В топ запросов в последнем поисковике входят: «погода», «Яндекс», «Ютуб», «Авито» и «ВК».

Ознакомиться с отчётом целиком можно по этой ссылке.