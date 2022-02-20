5 самых популярных соцсетей и мессенджеров в России

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5 самых популярных соцсетей и мессенджеров в РоссииА также сайтов и поисковых запросов
Аналитики выпустили отчёт Digital 2022 по российскому рынку. Стало известно, какие сервисы наиболее популярны среди россиян. Так, например, в Telegram сидят больше людей, чем в TikTok.
В отчёте сказано, что в России насчитывается около 129 млн активных интернет-пользователей, то есть 89% от всего населения.
В топ-5 самых популярных сервисов вошли WhatsApp (80% пользователей в возрасте 16-64 лет), VK (76,4%), Instagram (63,7%), Telegram (50,8%) и TikTok (46,6%). Также из отчёта следует, что Яндексом люди пользуется больше, чем Google. В топ запросов в последнем поисковике входят: «погода», «Яндекс», «Ютуб», «Авито» и «ВК».
Ознакомиться с отчётом целиком можно по этой ссылке.
Источник: Digital 2022