5 сценариев смерти Вселенной

Официальная наука придерживается теории, что около 13,8 млрд лет назад пространство и время образовались из невероятно плотной точки сингулярности, и это событие стало известно как Большой Взрыв. С тех пор Вселенная расширяется с ускорением. Чем же это может закончиться?

Большая заморозка.

Согласно лучшим моделям эволюции Вселенной, наиболее вероятным сценарием является то, что называется Большой заморозкой. Если расширение не прекратится в течение многих лет, то все объекты будут находиться слишком далеко друг от друга. Процесс этот растянется на триллионы лет. На одном из финальных этапов в космосе останутся только чёрные дыры, но и они не вечны. Рано или поздно даже частицы перестанут взаимодействовать друг с другом, а материя и свет уйдут в прошлое.

Большой разрыв.

Похожий сценарий приводит к гораздо более драматичной смерти, причём гораздо раньше. В этой модели тёмная энергия ускоряет расширение Вселенной экспоненциально, в конечном итоге разрывая на части саму материю.

Большое сжатие.

По этому сценарию расширение Вселенной со временем меняется на сжатие, и Вселенная коллапсирует, а в итоге схлопывается обратно в сингулярность. Это возможно, если плотность материи в космосе достаточно высока. Тогда её гравитация может преодолеть расширение. Разные учёные дают разные оценки того, когда может начаться эта фаза сжатия — через миллионы или миллиарды лет.

Большой отскок.

Есть ещё один вариант вышеупомянутой гипотезы. Он предполагает, что за несколько мгновений до того, как Вселенная схлопнется в бесконечно плотную сингулярность, она снова изменит курс и возобновит период расширения.

Большой «слюрп».

Последний сценарий конца света в этом списке, пожалуй, самый тревожный, потому что может коснуться нас. Возможно, мы застанем распад ложного вакуума. В результате этого высвободится огромная энергия, из-за чего образуется большое число частиц, что приведёт к повторному разогреванию Вселенной. И всё это, конечно, случится без предупреждения.