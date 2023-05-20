5 способов снижения рисков при замены рабочих мест искусственным интеллектом

Во-первых, программы переподготовки могут помочь работникам приобрести новые навыки и перейти на новые роли. Италия, например, выделила 10 млн евро на переподготовку работников, которым грозит увольнение из-за автоматизации на работе.

Во-вторых, системы образования должны адаптироваться, отдавая приоритет навыкам STEM и «навыкам 21 века», таким как креативность и критическое мышление.

Доплаты к заработной плате могут помочь смягчить потерю дохода, сделав работу более выгодной с финансовой точки зрения для тех, кто занят на низкооплачиваемой работе, которую вряд ли заменят роботы.

Если работников вытесняет ИИ, правительства могут сосредоточиться на создании «хороших рабочих мест», которые предлагают достойную оплату, возможности продвижения по службе и безопасность.

Наконец, концепция универсального базового дохода (UBI) набирает обороты, и ее уже поддерживают в нескольких европейских странах. Она предусматривает фиксированную выплату гражданам, направленную на борьбу с бедностью и перераспределение богатства. Эта идея будет очень полезна, если большая часть рабочих мест будет в итоге занята ИИ или роботами.