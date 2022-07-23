5 Терабайт у вас в кармане: Silicon Power представила портативный жёсткий диск Stream S05

Отметим, что Stream S05 будет предлагаться в четырёх вариантах — с 1, 2, 4 и 5 Тбайтами вместительности. Для первых двух случаев габариты будут 126,5 × 79,8 × 15,0 мм, в остальных — 126,5 × 79,5 × 23,5 мм. Заявленный вес — 144 и 244 г.

(Просто напомним, что габариты iPhone 13 Pro Max составляют 160,8 × 78,1 × 7,65 мм, а вес 240 г)

Он содержит разъём USB 3.2 Gen 1, который обратно совместим с USB 3.1, USB 3.0 и USB 2.0 и который служит способом обмена данными и подачи питания. Stream S05 также совместим с компьютерами под управлением операционных система Windows 11/10/8.1/8/7/Vista/XP, mac-OS 10.5.x и Linux 2.6.x.

На жесткий диск предоставляется гарантия на три года. К сожалению, ориентировочная цена пока что неизвестна