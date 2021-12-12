5 вещей, которые «бросают вызов» законам физики

Авторы отметили, что в мире уже появились гаджеты, похожие на те, что мы видели в волшебных фильмах. Первый такой пример — магнитный шар с подсветкой. Он может парить в воздухе в C-образной подставке. У шара можно менять цвет, изменяя настройки трёх светодиодов: фиолетового, розового и голубого.