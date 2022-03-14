5 жутких случаев массовой истерии в истории

Первой в списке упоминается танцевальная чума, которая «вспыхивала» в континентальной Европе между 13 и 17 веками. Одна из самых известных крупных вспышек случилась в Германии 24 июня 1374 года. Люди истерически танцевали на улицах часами и днями, пока не теряли сознание от истощения. Некоторые даже умирали от сердечного приступа или инсульта.

В 15 веке в Германии произошла ещё одна вспышка массовой истерии, когда монахиня в монастыре начала кусать других сестёр. Вскоре это поведение распространилось по всему монастырю, а потом и вовсе вышло за пределы религиозного учреждения. Церковь считала, что монахини стали одержимыми, и пыталась изгнать из них «демонов». В конце концов, церковники прибегли к угрозам порки. После нескольких примеров наказания истерия утихла.