50-летние бочки с отходами превратили морское дно у Лос-Анджелеса в токсичные зоны

Впервые бочки с белыми кругами вокруг были замечены в 2020 году. Сначала специалисты думали, что это связано с токсичным пестицидом DDT, который сбрасывала компания Montrose Chemical. Однако новые исследования показали, что бочки содержали щёлочные отходы, которые превращали участки дна в не самые приятные места.

Команда исследователей из UC San Diego обнаружила, что щёлочные отходы реагируют с магнием в морской воде и образуют минерал бруцит, который цементирует осадок. Постепенно растворяясь, бруцит поддерживает повышенный уровень pH вокруг бочек, а реакция с морской водой создаёт белые кальциевые круги — так называемые «гало».

Только специализированные микроорганизмы, приспособленные к экстремально щёлочной среде, могут выживать в таких условиях. Учёные смогли обнаружить лишь несколько видов экстремофилов, похожих на микроорганизмы из глубоководных гидротермальных источников или щёлочных горячих источников.

Несмотря на локальный характер воздействия, учёные предупреждают, что такие бочки могут иметь долгосрочные экологические последствия.