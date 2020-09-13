50 стран хотят купить российскую вакцину от коронавируса

Глава фонда уточнил изданию «РИА Новости», что сейчас Россия может произвести лишь «определённое количество» вакцины. Поэтому число государств, с которыми общается РФПИ, ограничено. Собеседник отметил, что «фокус» у фонда сейчас на 20 стран. Переговоры с ними уже сильно продвинулись.

Глава фонда также рассказал, что во многих странах начинаются клинические испытания российской вакцины. Регуляторы могут одобрить препарат уже в октябре или ноябре.

«Поэтому мы фокусируемся на тех странах, которые заинтересованы быстро одобрить российскую вакцину и которые проявляют значимый интерес к партнёрству с Россией», — объяснил специалист.