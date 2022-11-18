50% всех вредоносных программ для macOS исходят из одного приложения

50% всех вредоносных программ для macOS исходят из одного приложенияХоть их там в разы меньше, чем на Windows
Компания Elastic Security Labs выпустила доклад, в котором обобщила тенденции, прогнозы и рекомендации для современной индустрии кибербезопасности. Удивительно, но почти 50% всех вредоносных программ для macOS исходят только из одного источника: MacKeeper, которая рекламирует себя как способ "содержать ваш Mac в чистоте и безопасности"
Согласно отчету, только 6,2% вредоносных программ попадают на устройства с macOS, по сравнению с 54,4% и 39,4% на Windows и Linux, соответственно, но почти 50% всех вредоносных программ для macOS исходят только из MacKeeper. Как объясняет Elastic, эта программа может быть использована злоумышленниками, поскольку она имеет широкие полномочия и доступ к процессам и файлам. Это означает, что программа, предназначенная для защиты компьютеров Mac от киберугроз, может подвергнуть саму систему риску.
Помимо этого, доклад Elastic показал, что на трояны приходится более 80% вредоносных программ для всех операционных систем. Криптомайнеры занимают второе место - 11,3%, а программы-вымогатели - третье - 3,7%.