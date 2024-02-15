500 вместо 50: опечатка гендиректор Lyft привела к росту акций на 67%

Ришер взял на себя всю ответственность, подчеркнув, что это был всего лишь «один ноль» в пресс-релизе. Однако ошибка была более распространенной: она фигурировала в нескольких документах и осталась незамеченной руководителями компании во время телефонного разговора с аналитиками, пока их не спросили.

Несмотря на то что Lyft отстает от Uber по доле рынка, компания впервые за весь год добилась положительного свободного денежного потока и прогнозирует скорректированную прибыль в размере 55 миллионов долларов в первом квартале 2024 года, что превосходит ожидания аналитиков.

Несмотря на ошибки, будущее Lyft выглядит «сдержанно оптимистичным», отмечают эксперты.