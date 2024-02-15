Опубликовано 15 февраля 2024, 18:29
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500 вместо 50: опечатка гендиректор Lyft привела к росту акций на 67%Он взял на себя вину
Гендиректор Lyft Дэвид Ришер признал свою вину в ошибке, которая отправила акции компании на американские горки на этой неделе. Простая опечатка в пресс-релизе привела к ошибочному прогнозу роста маржи прибыли на 500%, что привело к резкому росту на 67% в ходе внебиржевых торгов, прежде чем ошибка была исправлена.
Ришер взял на себя всю ответственность, подчеркнув, что это был всего лишь «один ноль» в пресс-релизе. Однако ошибка была более распространенной: она фигурировала в нескольких документах и осталась незамеченной руководителями компании во время телефонного разговора с аналитиками, пока их не спросили.
Несмотря на то что Lyft отстает от Uber по доле рынка, компания впервые за весь год добилась положительного свободного денежного потока и прогнозирует скорректированную прибыль в размере 55 миллионов долларов в первом квартале 2024 года, что превосходит ожидания аналитиков.
Несмотря на ошибки, будущее Lyft выглядит «сдержанно оптимистичным», отмечают эксперты.