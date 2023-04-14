52 млн лет: найден самый древний скелет летучей мыши

Формация Грин-Ривер в Вайоминге - это замечательное ископаемое отложение раннего эоцена, и открытие I. gunnelli - это шаг вперед в понимании эволюции и разнообразия летучих мышей в раннем эоцене. Существует более 1460 видов летучих мышей, обитающих практически во всех частях света, за исключением полярных регионов и некоторых отдаленных островов.

Исследователи назвали новый вид в честь палеонтолога Университета Дьюка Грегга Ганнелла, который скончался в 2017 году и внес большой вклад в понимание ископаемых летучих мышей и эволюции.