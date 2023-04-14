52 млн лет: найден самый древний скелет летучей мыши

52 млн лет: найден самый древний скелет летучей мышиОн подтвердил теорию ученых
Ученые определили новый вид летучих мышей, Icaronycteris gunnelli, на основании самых древних скелетов летучих мышей из когда-либо обнаруженных. Окаменелости возрастом 52 млн лет подтверждают идею о том, что летучие мыши быстро диверсифицировались на нескольких континентах еще в эпоху эоцена.
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Хотя существуют более древние ископаемые зубы летучих мышей из Азии, окаменелости I. gunnelli представляют собой самые древние скелеты летучих мышей из когда-либо обнаруженных. Это открытие подтверждает идею о том, что летучие мыши Грин-Ривер развивались отдельно от других эоценовых летучих мышей по всему миру.
Формация Грин-Ривер в Вайоминге - это замечательное ископаемое отложение раннего эоцена, и открытие I. gunnelli - это шаг вперед в понимании эволюции и разнообразия летучих мышей в раннем эоцене. Существует более 1460 видов летучих мышей, обитающих практически во всех частях света, за исключением полярных регионов и некоторых отдаленных островов.
Исследователи назвали новый вид в честь палеонтолога Университета Дьюка Грегга Ганнелла, который скончался в 2017 году и внес большой вклад в понимание ископаемых летучих мышей и эволюции.