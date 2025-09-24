55 лет назад «Луна-16» первая доставила на Землю грунт со спутника

Опубликовано 24 сентября 2025, 20:201 мин.
55 лет назад «Луна-16» первая доставила на Землю грунт со спутникаСегодня такого грунта на планете больше
24 сентября 1970 года на Землю вернулся впервые в истории лунный грунт, доставленный автоматической межпланетной станцией «Луна-16». Эта станция включала посадочную ступень и возвращаемый аппарат с устройством для автоматического бурения лунной почвы.
16 сентября «Луна-16» вышла на расчётную орбиту вокруг Луны. 20 сентября аппарат совершил мягкую посадку в выбранном районе поверхности спутника и активировал устройство для забора грунта. После завершения бурения лунная порода была помещена в герметичный контейнер возвращаемого аппарата.
21 сентября возвращаемый модуль взлетел с Луны и направился к Земле. 24 сентября он вошёл в атмосферу и приземлился в районе казахстанского города Жезказгана.
25 сентября учёные извлекли контейнер с лунным грунтом и произвели его взвешивание — общий вес составил 101 грамм. После этого начался всесторонний анализ пород, который позволил впервые изучить состав лунной поверхности в лабораторных условиях.