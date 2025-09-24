55 лет назад «Луна-16» первая доставила на Землю грунт со спутника

21 сентября возвращаемый модуль взлетел с Луны и направился к Земле. 24 сентября он вошёл в атмосферу и приземлился в районе казахстанского города Жезказгана.

25 сентября учёные извлекли контейнер с лунным грунтом и произвели его взвешивание — общий вес составил 101 грамм. После этого начался всесторонний анализ пород, который позволил впервые изучить состав лунной поверхности в лабораторных условиях.