550 млн лет: найдена древнейшая еда

В новом исследовании ученые из Австралийского национального университета (ANU) изучили пищевые привычки Kimberella. Она была похожа на моллюска, имея внешнее тело, напоминающее раковину, которое могло вырастать до 15 см в длину.

В окаменевших образцах Kimberella, датируемых 558 миллионами лет, команда ANU обнаружила молекулы фитостерола. Эта молекула представляет собой тип жира, встречающийся в растениях, что указывает на то, что это были остатки последней трапезы животного. Более важное значение этой находки заключается в том, что у Kimberella был рот и кишечник - довольно инновационные особенности для своего времени - и они переваривали пищу так же, как и современные животные.

"Ученые уже знали, что кимберелла оставляла следы кормления, соскабливая водоросли, покрывавшие морское дно, что позволяло предположить наличие у животного кишечника", - сказал Йохен Брокс, соавтор исследования. "Но только после анализа молекул кишечника существа мы смогли определить, чем именно она питалась и как переваривала пищу".