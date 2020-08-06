5G частично заменит собой домашний проводной интернет

Речь идёт о фиксированном беспроводном интернет-доступе (Fixed Wireless Access, FWA). Технология является альтернативой проводному широкополосному доступу (ШПД). С FWA обмен данными может проходить через сотовую сеть, но абонентский терминал остаётся неподвижным, например, находится на рабочем столе.

Сейчас FWA пользуются около 4% домохозяйств. Аналитики считают, что к 2030 году услугами FWA будут пользоваться уже треть домохозяйств. Причиной роста станет распространение сетей пятого поколения. Несмотря на то, что FWA может использовать и 4G, именно 5G обеспечит высокую пропускную способность и минимальные задержки.