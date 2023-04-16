5G еще не вошел в обиход, а ученые уже улучшают 6G

Устройство способно подавлять нежелательные помехи и отделять сигналы связи от шума во всем радиочастотном спектре, даже в среде, переполненной сигналами от таких устройств, как сотовые телефоны и инфраструктура «умных» городов.

Реализовав множество функций на устройстве размером с чип с низким энергопотреблением, исследователи преодолели ограничения традиционных электронных устройств. Фильтр работает в широком радиочастотном спектре более 30 ГГц, что показывает его пригодность для технологии 6G.

Исследователи считают, что только хорошо спроектированная интегрированная микроволновая фотонная связь может обеспечить низкую стоимость, низкое энергопотребление и превосходные характеристики фильтрации.

Исследователи планируют дальнейшую оптимизацию модулятора и улучшение общей архитектуры фильтра для достижения высокого динамического диапазона и низкого уровня шума при обеспечении высокой интеграции на уровне устройства и системы.