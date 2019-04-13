Ferra

5G-ошейники помогли доить коров

Животные получили доступ к сетям пятого поколения раньше, чем большинство людей
В Центре инноваций в области сельскохозяйственного машиностроения (Agri-EPI Center) в Шептон-Маллет на юго-западе Англии 50 коров начали носить «умные» ошейники с поддержкой 5G. Эти ошейники управляют роботизированными системами доения.

Ошейники обмениваются данными быстрее, чем это происходит по широкополосному соединению в сельской местности. Технология 5G используется здесь для того, чтобы передавать доильной машине информацию о том, что корова находится в шаговой доступности от неё. Благодаря сигналу, машина начинает готовиться к доению и открывает ворота загона для животного.

Отслеживание сельскохозяйственных животных при помощи высокотехнологичных устройств — не новое решение. Подобные устройства используются фермерами уже давно. Технология 5G здесь только ускоряет и оптимизирует процесс.

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