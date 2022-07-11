5G протестируют в космосе

Компании провели подробное исследование, которое включало многочисленные моделирования, и решили приступить к тестированию и проверке внеземных сетей 5G. Связь хотят развернуть на спутниках, и в будущем любой 5G-смартфон сможет подключаться к сети в любой точке Земли.

Среди преимуществ подключения 5G через спутники на низкой околоземной орбите возможность обеспечить покрытие в удалённых регионах, местах, где наземное покрытие отсутствует. Сеть космического базирования также может использоваться в качестве резервной поддержки наземных сетей в случае крупных сбоев в работе или аварий.