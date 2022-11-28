5G-звонки и интернет на борту самолёта могут стать реальностью в Европе

К сожалению, в заявлении Комиссии не содержится подробностей о том, когда именно услуги 5G могут стать доступными для пассажиров.

Исторически пассажирам было запрещено использовать свои устройства не в «режиме полёта» на борту, однако в последние годы правила смягчаются. В 2014 году Европейское агентство по безопасности полётов обновило свои рекомендации , в которых говорится, что авиакомпаниям не нужно требовать от своих пассажиров использовать этот режим в целях безопасности.

Ожидается, что 5G в полёте не создаст никаких проблем, поскольку будет использовать частоты, отличные от тех, которые используются для связи в кабине экипажа.