6 мифов о садоводстве, развенчанных наукой

6 мифов о садоводстве, развенчанных наукойПоливать грядки под солнцем можно
Автор ScienceFocus, садовод и врач по образованию рассказал, в какие мифы относительно возделывания овощных и фруктовых культур стоит перестать верить.
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1. Использование лопаты не улучшит почву — оно может её испортить.
Многие считают, что копание убирает сорняки, уменьшает «уплотнение» за счёт добавления воздуха и повышает плодородие почвы. Однако исследования показывают, что на самом деле верно обратное. Например, каждый срез лопатой отсекает грибковые нити, по которым растения получают питательные вещества и воду, обрушивает множество тоннелей, проделанных дождевыми червями, и пробуждает спящие микробы, вредные для растений.
2. Камешки в горшке не изменят уровень влажности.
Добавление гальки в горшок с растением может выглядеть красиво, но никак не влияет на влажность воздуха вокруг его листвы.
3. Компост на самом деле легко сделать.
Достаточно ссыпать вместе отходы и сухие органические вещества, а также периодически помешивать всё.
4. Самые распространённые ловушки для слизней и улиток малоэффективны.
Не стоит верить, будто яичная скорлупа, медная проволока или пивные ловушки спасут вас от слизней, а листья салата — от улиток.
5. Не всякая почва подходит для всех растений.
Так, для растений, которые развивались в кислых почвах (рододендроны, камелии и т. д.), разумно выбрать «вересковый» компост. Однако старайтесь избегать компостов, содержащих торф.
6. Не беспокойтесь о поливе растений на солнце.
Поливать растения можно и в разгар светового дня.