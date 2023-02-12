6 мифов о садоводстве, развенчанных наукой

1. Использование лопаты не улучшит почву — оно может её испортить.

Многие считают, что копание убирает сорняки, уменьшает «уплотнение» за счёт добавления воздуха и повышает плодородие почвы. Однако исследования показывают, что на самом деле верно обратное. Например, каждый срез лопатой отсекает грибковые нити, по которым растения получают питательные вещества и воду, обрушивает множество тоннелей, проделанных дождевыми червями, и пробуждает спящие микробы, вредные для растений.

2. Камешки в горшке не изменят уровень влажности.

Добавление гальки в горшок с растением может выглядеть красиво, но никак не влияет на влажность воздуха вокруг его листвы.

3. Компост на самом деле легко сделать.

Достаточно ссыпать вместе отходы и сухие органические вещества, а также периодически помешивать всё.

4. Самые распространённые ловушки для слизней и улиток малоэффективны.

Не стоит верить, будто яичная скорлупа, медная проволока или пивные ловушки спасут вас от слизней, а листья салата — от улиток.

5. Не всякая почва подходит для всех растений.

Так, для растений, которые развивались в кислых почвах (рододендроны, камелии и т. д.), разумно выбрать «вересковый» компост. Однако старайтесь избегать компостов, содержащих торф.

6. Не беспокойтесь о поливе растений на солнце.

Поливать растения можно и в разгар светового дня.