6 устройств Apple, которые не выйдут в 2022 году

iPad с большим дисплеем.

По словам журналиста Bloomberg Марка Гурмэна, Apple работает над более крупными моделями iPad с дисплеями большего размера, чем у текущей линейки продуктов.

Apple Glasses

Это умные очки, которые похожи на обычные, но могут предоставлять функции дополненной реальности (AR).

Apple TV со встроенными динамиками и камерой FaceTime

По словам того же Гурмэна, Apple работает над комбинированным Apple TV с динамиком в стиле HomePod, который также имеет встроенную камеру для видеозвонков.

Колонка HomePod с экраном на роботизированном манипуляторе

Этот манипулятор мог бы перемещаться вслед за пользователем, чтобы тот мог всегда смотреть на экран.

Apple Car

Наверное, автомобиль — это одна из наиболее ожидаемых новинок Apple. Сейчас компания находится на этапе поиска компонентов, переговоров с поставщиками и заключения сделок с партнёрами-производителями‌.

iPhone с Face ID под дисплеем

Возможно, такое мы увидим, только начиная с iPhone 15 Pro.