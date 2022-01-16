6 устройств Apple, которые не выйдут в 2022 году

6 устройств Apple, которые не выйдут в 2022 годуЭто любопытные продукты
- iPad с большим дисплеем.
По словам журналиста Bloomberg Марка Гурмэна, Apple работает над более крупными моделями iPad с дисплеями большего размера, чем у текущей линейки продуктов.
- Apple Glasses
Это умные очки, которые похожи на обычные, но могут предоставлять функции дополненной реальности (AR).
- Apple TV со встроенными динамиками и камерой FaceTime
По словам того же Гурмэна, Apple работает над комбинированным Apple TV с динамиком в стиле HomePod, который также имеет встроенную камеру для видеозвонков.
- Колонка HomePod с экраном на роботизированном манипуляторе
Этот манипулятор мог бы перемещаться вслед за пользователем, чтобы тот мог всегда смотреть на экран.
- Apple Car
Наверное, автомобиль — это одна из наиболее ожидаемых новинок Apple. Сейчас компания находится на этапе поиска компонентов, переговоров с поставщиками и заключения сделок с партнёрами-производителями.
- iPhone с Face ID под дисплеем
Возможно, такое мы увидим, только начиная с iPhone 15 Pro.