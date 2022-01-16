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6 устройств Apple, которые не выйдут в 2022 году

Это любопытные продукты
Apple разрабатывает свои устройства по много лет. Именно поэтому слухи о новинках появляются заранее. Издание MacRumors собрало такие слухи и составило список устройств, которые Apple в этом году, скорее всего, не выпустит. Но мы ждём их в будущем.
6 устройств Apple, которые не выйдут в 2022 году
  1. iPad с большим дисплеем.

По словам журналиста Bloomberg Марка Гурмэна, Apple работает над более крупными моделями iPad с дисплеями большего размера, чем у текущей линейки продуктов.

  1. Apple Glasses

Это умные очки, которые похожи на обычные, но могут предоставлять функции дополненной реальности (AR).

  1. Apple TV со встроенными динамиками и камерой FaceTime

По словам того же Гурмэна, Apple работает над комбинированным Apple TV с динамиком в стиле HomePod, который также имеет встроенную камеру для видеозвонков.

  1. Колонка HomePod с экраном на роботизированном манипуляторе

Этот манипулятор мог бы перемещаться вслед за пользователем, чтобы тот мог всегда смотреть на экран.

  1. Apple Car

Наверное, автомобиль — это одна из наиболее ожидаемых новинок Apple. Сейчас компания находится на этапе поиска компонентов, переговоров с поставщиками и заключения сделок с партнёрами-производителями‌.

  1. iPhone с Face ID под дисплеем

Возможно, такое мы увидим, только начиная с iPhone 15 Pro.

Источник: MacRumors
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