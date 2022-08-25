64-дневный полет дрона армии США завершился неожиданным падением

Первоначально спроектированные и построенные британским оборонным подрядчиком QinetiQ в 2003 году и в настоящее время эксплуатируемые Airbus Defence and Space, парящие беспилотники семейства Zephyr, работающие на солнечных батареях, демонстрируют свою выносливость с 2008 года.

Последняя версия Zephyr 8 была создана для армейской межфункциональной группы APNT/Space в рамках усилий по разработке платформы, которая может использоваться для долгосрочных разведывательных миссий и действовать как высотный псевдоспутник, способный обеспечить узел связи, эквивалентный 25 вышкам сотовой связи.

Поднявшись в воздух 15 июня, Zephyr 8 находился на высоте 18 км, пролетев над югом США, Мексиканским заливом и Южной Америкой и покрыв расстояние в 56 000 км, 64-дневный полет побил все известные рекорды выносливости беспилотных самолетов.

По данным армии США, в результате инцидента, завершившего полет, никто не пострадал, и другие самолеты не подверглись опасности. В настоящее время ведется расследование случившегося, и по мере поступления информации будут опубликованы дополнительные сведения. Дальнейшие полеты отложены по крайней мере до 2023 года.