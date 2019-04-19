650 миллиардов рублей потратят на постройку 5G в России

По словам вице-премьера, на покупку оборудования для сетей 5G в России придётся вложить около 650 миллиардов рублей. Оборудование, при этом должно быть российским. Власти не хотят, чтобы значительная часть инвестиций оказалась в руках зарубежных поставщиков оборудования, среди которых вице-премьер упомянул Cisco, Huawei и Nokia. Акимов также добавил, что правила локализации при создании 5G-сетей должны быть жёсткими.

Ранее вице-премьер говорил, что сети пятого поколения могут появиться в России уже к 2024 году. На данный момент на территории страны существуют сложности с доступом к необходимым для 5G диапазонам.