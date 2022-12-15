7 потенциально обитаемых планет: новые достижения телескопа "Джеймс Уэбб"Но лететь долго
Телескоп NASA “Джеймс Уэбб” обнаружил планетную систему, в который есть 7 потенциально обитаемых планет. Система известна как TRAPPIST-1 и она находится на расстоянии 39 световых лет от Земли.
Фото: Nature
Космический телескоп “Джеймс Уэбб” смог их заметить и обнаружил несколько интересных деталей. Самая примечательная из них заключается в том, что три из семи планет находятся в обитаемой зоне звезды, там же где вполне может существовать жидкая вода.
Ученым удалось выяснить, что ни у одной из планет нет богатой водородом атмосферы, что означает: у планет могут быть более плотные атмосферы, либо они могут отсутствовать вовсе.
Nature
Пока еще слишком рано говорить наверняка, но ученые надеются получить более точное представление об атмосфере планет в ближайшие месяцы и годы благодаря невероятным способностям "Джеймса Уэбба".