7 потенциально обитаемых планет: новые достижения телескопа "Джеймс Уэбб"

Космический телескоп “Джеймс Уэбб” смог их заметить и обнаружил несколько интересных деталей. Самая примечательная из них заключается в том, что три из семи планет находятся в обитаемой зоне звезды, там же где вполне может существовать жидкая вода.

Ученым удалось выяснить, что ни у одной из планет нет богатой водородом атмосферы, что означает: у планет могут быть более плотные атмосферы, либо они могут отсутствовать вовсе.