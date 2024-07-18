7% всего мирового интернет-трафика оказался вредоносным

DDoS-атаки остаются доминирующей угрозой, на них приходится более 37% всего пострадавшего трафика. Только в первом квартале 2024 года Cloudflare заблокировала 4,5 миллиона уникальных DDoS-атак, что свидетельствует о масштабах и изощренности этих атак. Примечательно, что в августе прошлого года рекордная DDoS-атака HTTP/2 Rapid Reset достигла беспрецедентного уровня в 201 миллион запросов в секунду.

В отчете также подчеркивается важность безопасности API, поскольку 60% динамического веб-трафика в настоящее время связано с API и растет в два раза быстрее, чем традиционный веб-трафик. Несмотря на это, многие организации не знают о четверти своих конечных точек API, что делает их уязвимыми для эксплуатации, пишут аналитики.

Cloudflare призывает организации усилить меры безопасности, тщательно контролировать конечные точки API и быть бдительными перед растущим потоком атак.